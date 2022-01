Atelier d’écriture avec Adeline Dias Médiathèque Estaminet Grenay Catégories d’évènement: Grenay

Pas-de-Calais

Atelier d’écriture avec Adeline Dias Médiathèque Estaminet, 22 janvier 2022, Grenay. Atelier d’écriture avec Adeline Dias

Médiathèque Estaminet, le samedi 22 janvier à 16:00

Autrice d’une dizaine de romances contemporaines, Adeline Dias vous guidera pas à pas dans la création de vos personnages.

8 personnes max.

Imaginez votre héros de romance sur les conseils de l’autrice Adeline Dias. Apprenez les codes du genre mais aussi à vous en affranchir… Médiathèque Estaminet 2 ter rue Jules Guesde 62160 Grenay Grenay Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grenay, Pas-de-Calais Autres Lieu Médiathèque Estaminet Adresse 2 ter rue Jules Guesde 62160 Grenay Ville Grenay lieuville Médiathèque Estaminet Grenay Departement Pas-de-Calais

Médiathèque Estaminet Grenay Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenay/