Des Nuits de la lecture, en compagnie de Malie Daubiné, de l’Échangeoir d’écriture, pour un atelier aux chandelles ! Malie Daubiné est l’auteure de plusieurs nouvelles, contes pour enfant et d’un roman policier. Agrégée d’espagnol et docteur en littérature contemporaine, elle a co-fondé en 2019 L’échangeoir d’éciture. Elle initie à l’écriture depuis quelques années dans la région toulousaine et son travail a été plusieurs fois primé et publié.

Maximum 12 participants – Matériel d’écriture

