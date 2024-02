Atelier d’écriture autour du film Le royaume de Kensuké Bibliothèque municipale Gabriel Fauthoux Saint-Vincent-de-Tyrosse, mardi 27 février 2024.

Atelier d’écriture autour du film Le royaume de Kensuké Bibliothèque municipale Gabriel Fauthoux Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

De 14h à 17h, atelier d’écriture Quelle aventure ! à la bibliothèque de Tyrosse, avec Caroline Boucher, écrivaine publique, suivi du film « Le royaume de Kensuké » à 17h30 au cinéma Grand Ecran de Tyrosse. De 10 à 14 ans. Inscription auprès de la bibliothèque.

De 14h à 17h, atelier d’écriture Quelle aventure ! à la bibliothèque de Tyrosse, avec Caroline Boucher, écrivaine publique, suivi du film « Le royaume de Kensuké » à 17h30 au cinéma Grand Ecran de Tyrosse. De 10 à 14 ans. Inscription auprès de la bibliothèque. A l’occasion du festival Cinéma Jeune Public.

Dans Le royaume de Kensuké , Mickael, 11 ans, échoue avec sa chienne sur une île déserte. Il va y vivre une expérience unique et incroyable. Et si c’était toi ? Pendant quelques heures, laisse libre cours à ton imagination comment vois-tu ton arrivée sur l’île ? Quel message aurais-tu glissé dans ta bouteille à la mer ? Lequel de tes talents te serait le plus précieux ? EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-02-27

Bibliothèque municipale Gabriel Fauthoux 4 Imp. des Jardins

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine cinetyr@orange.fr

L’événement Atelier d’écriture autour du film Le royaume de Kensuké Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2024-02-17 par OTI LAS