Atelier d’écriture autour du Caillou de Ferdinand d’Isabelle Simler Bibliothèque André Malraux Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 10h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Atelier tout public à partir de 7 ans.

Réservation obligatoire au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Écrire à partir des merveilleuses illustrations d’Isabelle Simler qui place son personnage de petit garçon – Ferdinand, un enfant un peu différent qui se sauve par les mots – en bord de mer sous le grand vent.

Quel plaisir cela va être d’écrire à partir des illustrations de l’album Le caillou de Ferdinand aux dominantes gris-bleu et jaunes et qui portent une grande attention à tous les détails de la nature : très fin

travail de traits blancs pour donner corps aux dessins des cailloux, à leurs transformations et au mouvement du vent.

C’est tout juste si on n’entendrait pas les cris des mouettes.

Nous essaierons à notre tour de rendre hommage à cette belle nature de bord de mer.

Ce sera avec des mots – que nous convierons pour cette invitation bleutée à un voyage imaginaire et sensoriel plein d’embruns et des pensées de Ferdinand.

Différents petits jeux d’écriture seront proposés pour que chacun trouve un accès et un bonheur à l’écriture.













Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

cop Isabelle Simler / Editions Courtes et longues