Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier d’écriture Autour de l’exposition Traits d’Union, animé par Sandrine De Pas Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier d’écriture Autour de l’exposition Traits d’Union, animé par Sandrine De Pas Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 23 octobre 2018, Nevers. Atelier d’écriture Autour de l’exposition Traits d’Union, animé par Sandrine De Pas

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mardi 23 octobre 2018 à 18:00

Des images pour faire naître des mots, à la volée. En s’appuyant sur des photographies de voyage et en associant images et textes, cet atelier propose de construire, très librement, des formes courtes mêlant la fiction aux souvenirs, la poésie à la mémoire des choses et des lieux. Pour ados et adultes Gratuit Inscription obligatoire et renseignements au : 03 86 68 48 57

Gratuit

Des images pour faire naître des mots, à la volée. Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-10-23T18:00:00 2018-10-23T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers