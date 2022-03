Atelier d’écriture, autour de l’exposition Maisons Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier d'écriture, autour de l'exposition Maisons Musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

Durant deux heures au cœur de l’exposition Maisons du Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, explorez les formes littéraires dans une approche ludique. L’atelier d’écriture est ouvert à tous et propose à chacun de jouer avec les mots en alternant écriture individuelle et partagée. L’atelier sera animé par Annie Blasco, professeur de théâtre et art-thérapeute Mouvement/théâtre et Ecriture. La maison est pour chacun de nous un repère spatial auquel s’accrochent notre mémoire, nos souvenirs, le lieu dans lequel la vie s’inscrit et qui s’inscrit en nous, du lieu familier à l’espace rêvé. Les œuvres de l’exposition Maisons invitent à visiter ces lieux dans lesquels d’autres ont vécu, voyagé, séjourné et à se laisser surprendre par les représentations artistiques qui en sont données. Elles peuvent être, dans le cadre d’un atelier d’écriture, autant de traces pour l’écriture autobiographique que des moyens d’exercer son imagination, des recours précieux pour la fiction ou plus simplement l’occasion de jouer avec les mots. En s’appuyant sur les œuvres de l’exposition comme des prétextes à écrire, à se laisser inspirer, les participants de l’atelier exploreront, à partir de recommandations qui leur seront proposées, l’écriture de formes diverses en solo, duo ou tous ensemble : fragment, évocation poétique, conte, ou encore monologue intérieur. Observer, exercer son regard, ouvrir sa sensibilité aux matières, aux formes, aux couleurs, à l’impression générale comme aux détails, se laisser inspirer, imaginer, inventer et à partir de là, raconter, se raconter, se jouer des mots, se laisser surprendre par l’inattendu, en toute liberté, exercer sa créativité et teinter son écriture des propositions des autres participants. L’atelier ouvert à tous, sans pré requis, permettra d’affiner son regard en aiguisant sa perception et d’expérimenter quelques formes littéraires dans une approche ludique, alternant écriture individuelle et partagée. L’atelier sera animé par Annie Blasco, professeur de théâtre et art-thérapeute Mouvement/théâtre et Ecriture. Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne 1 rue Cabanis Paris 75014 Contact : 0145658696 (du lun. au ven.) musee@mahhsa.fr https://musee.mahhsa.fr/ Atelier;Expo

