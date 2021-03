Paris Musée de La Poste Paris Atelier d’écriture autour de l’Aéropostale Musée de La Poste Paris Catégorie d’évènement: Paris

Musée de La Poste, le jeudi 18 mars à 18:00

L’atelier est animé par Ghislaine Tabareau-Desseux. Formée à l’animation d’ateliers d’écriture à Aleph-écriture, elle exerce ses talents au sein de l’association Carnets du passage. Elle est également rédactrice pour les Fiches du Cinéma. Destiné aux adultes, cet atelier s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux personnes ayant déjà écrit.

Gratuit. En ligne (via l’application Zoom). Limité à 9 participants. Sur réservation (email ci-dessous).

À partir de timbres et d’images inspirantes, les participants laissent libre cours à leur imagination et créent un récit (petit texte, poème…) sur le thème de l’aérien, ou sur celui de leur choix. Musée de La Poste 34 Boulevard de Vaugirard 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement

2021-03-18T18:00:00 2021-03-18T20:00:00

