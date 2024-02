Atelier d’écriture autour de la journée des droits des femmes Bibliothèque Drouot Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Sur le thème des super-héroïnes, Alex Tamécylia propose des exercices d’écriture pour développer sa créativité.

Dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation dédiée à la lutte pour l’égalité et les droits des femmes, nous écrirons sur les super-héroïnes de la vie, du jour J et des lendemains sur les hanches. Icônes pop en cape, super-puissance des grands débats et justicières du quotidien, culottées, masquées, en volant ou en collants, venez !

A partir d’extraits de plusieurs œuvres inspirantes, des consignes simples et ludiques sont proposées pour vous guider dans la rédaction de textes courts, que vous pourrez ensuite partager au sein du groupe si vous le souhaitez – la lecture n’est pas obligatoire.

D’un super texte à l’autre, nous partagerons le pouvoir de nos mots rassemblés pour écrire les récits collectifs de nos héroïnes. Quelle que soit votre pratique de l’écriture (les plumes débutantes sont les bienvenues, vraiment !), venez imaginer des personnages de femmes réelles ou imaginaires, dans un espace créatif d’expression libre et d’écoute bienveillante.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr

