Atelier d’écriture au Local de Soumensac Soumensac, 6 avril 2022, Soumensac. Atelier d’écriture au Local de Soumensac Soumensac

2022-04-06 14:00:00 – 2022-06-29 16:00:00

Soumensac Lot-et-Garonne Soumensac EUR 10 8 Venez découvrir une autre façon d’écrire avec Justine Langella ! Ouvert à tous publics.

Inscription par mail : justine.langella@gmail.com +33 7 67 51 23 16 Venez découvrir une autre façon d’écrire avec Justine Langella ! Ouvert à tous publics.

