2022-06-14 – 2022-06-16

Mercredi 15 et jeudi 16 juin

Espace de création, de convivialité et d’échange autour des mots. Différentes propositions et pratiques d’écritures seront animées par Sophie de Laubier, professeur de lettres.

Rendez-vous le mercredi à 12h avec son pique-nique ou 13h15 pour le café. Début du stage à 14h

Logement : en chambres individuelles avec salles de bain privatives ou partagées. Draps et linge de toilette fournis.

Repas : accueil, 2 repas, 1 petit-déjeuner – Plats principaux commandés chez un traiteur à base de poulet ou poisson.

Formule : 150€ (atelier, hébergement, repas) – Tarif accompagnant (partageant une chambre) : 55€

Renseignements : pour l’atelier, Sophie de Laubier +33 (0)6 09 64 53 32 – Pour le logement Isabelle de Longeville +33 (0)7 68 36 51 25 – Mail : chateaudelacaloterie@gmail.com

chateaudelacaloterie@gmail.com +33 7 68 36 51 25

