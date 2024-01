Atelier d’écriture / Atelier jeux de mémoire La Ferté-Vidame, mardi 13 février 2024.

Atelier d’écriture / Atelier jeux de mémoire La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 15:00:00

fin : 2024-02-13 16:00:00

Deux ateliers proposés Atelier d’écriture chacun trouvera son rythme et ses motivations personnelles pour aboutir à une production écrite.

Atelier Jeux mémoire exercices pratiques visant à dynamiser les différentes formes de mémoire. Sur inscription.

On écrit un peu, On s’exprime beaucoup, On s’amuse passionnément, On ne s’ennuie pas du tout ! Deux ateliers proposés Atelier d’écriture chacun trouvera son rythme et ses motivations personnelles pour aboutir à une production écrite.

Atelier Jeux mémoire exercices pratiques visant à dynamiser les différentes formes de mémoire. Sur inscription

EUR.

29 Rue Jean-Joseph de Laborde

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mediatheque.ferte@foretsduperche.fr



L’événement Atelier d’écriture / Atelier jeux de mémoire La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2024-01-23 par OT DU PERCHE