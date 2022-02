Atelier d’écriture Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Arcachon Gironde Entremêler texte, lecture et musique sur la

thématique des bords de mer. É́crire en se

laissant inspirer par des propositions

d’écriture et des univers sonores créés par

un musicien pendant l’atelier. Les textes

travaillés en collectif seront mis en voix

