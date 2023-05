Atelier d’écriture : animé par une usagère de la bibliothèque Bibliothèque Drouot Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mercredi 31 mai 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Venez développer votre créativité et votre goût de l’écriture avec Vanessa Darribehaude. Usagère de la bibliothèque, Vanessa est professeure de langues étrangères et fondatrice de Blooming french. La Bibliothèque Drouot organise un atelier d’écriture, le mercredi 31 mai 2023, de 18h à 20h. Quel que soit votre niveau, venez nous rejoindre dans une ambiance détendue pour partager tous ensemble le plaisir d’écrire tout en s’amusant ! Plusieurs jeux d’écriture vous seront proposés. Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris Contact : 01 42 46 97 78 bibliotheque.drouot@paris.fr

