Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier d’écriture animé par Caroline DEBY, biographe Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier d’écriture animé par Caroline DEBY, biographe Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 4 décembre 2018, Nevers. Atelier d’écriture animé par Caroline DEBY, biographe

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mardi 4 décembre 2018 à 18:30

Atelier d’écriture à la médiathèque Jean Jaurès Le Mardi 4 Décembre de 18h30 à 20h30 Aucun pré-requis juste l’envie d’écrire. Condition : être inscrit dans le réseau des bibliothèques de Nevers agglomération. Renseignements:Médiathèque Jean Jaurès 17, rue Jean-Jaurès 58000 Nevers 03.86.68.48.50 Atelier d’écriture Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-12-04T18:30:00 2018-12-04T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers