Atelier d’écriture animé par Alexia Tamécylia à la Bibliothèque Drouot Bibliothèque Drouot, 16 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 16 mars 2022

de 18h00 à 20h00

gratuit

Dans le cadre de la journée internationale de la francophonie, développez votre créativité en célébrant la langue française par des exercices d’écriture

Des consignes simples et ludiques sont proposées pour écrire dans un espace d’expression bienveillant et ouvert à tou.te.s, où les débutant.e.s sont bienvenu.e.s. En vous inspirant des citations de diverses autrices, vous pourrez créer un récit, raconter des histoires, lier les lignes de pensées ici ou ailleurs. L’animatrice accompagnera le groupe dans la rédaction de textes individuels pour traverser les frontières littéraires, échanger ses mots et peut-être en inventer de nouveaux. Le temps d’une échappée imaginaire, nous ferons vivre la langue dans des écrits libres.

Alexia Tamécylia anime des cercles de paroles et des ateliers d’écriture féministe au sein de l’association Langue de Lutte. Elle a publié l’essai Vulves aux éditions Gorge Bleue ainsi que des articles sur les questions de genre dans des revues militantes et universitaires. Alexia Tamécylia a coécrit la série documentaire Les petites gouttes, diffusée en ligne par France Télévision et mène plusieurs projets d’écriture en cours. Consultante éditoriale, elle accompagne également des autrices dans la relecture de manuscrits aux formes variées : romans, essais, bandes dessinées ou pièces de théâtre, notamment.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot Paris 75009

7 : Le Peletier (Paris) (150m) 85 : Le Peletier (Paris) (150m)



Contact : 01 42 46 97 78 bibliotheque.drouot@paris.fr

Atelier;Littérature

Date complète :

2022-03-16T18:00:00+01:00_2022-03-16T20:00:00+01:00