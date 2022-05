ATELIER D’ÉCRITURE Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Hérault

ATELIER D’ÉCRITURE Aniane, 19 mai 2022, Aniane. ATELIER D’ÉCRITURE Aniane

2022-05-19 18:30:00 – 2022-05-19 20:30:00

Aniane Hérault Pour s’exprimer, vider son sac, (se) raconter, découvrir, (se) rencontrer, inventer, écouter. Avec des stylos, des ciseaux, des mots, des tirets, des idées. Avec le nez, le palais, du bout des doigts, en rythmes et couleurs. Laissez-vous aller au plaisir d’écrire au travers de cinq ateliers d’écriture sur les sens.

Atelier pour ados et adultes Pour s’exprimer, vider son sac, (se) raconter, découvrir, (se) rencontrer, inventer, écouter. Avec des stylos, des ciseaux, des mots, des tirets, des idées. Atelier pour ados et adultes +33 4 67 54 46 34 Pour s’exprimer, vider son sac, (se) raconter, découvrir, (se) rencontrer, inventer, écouter. Avec des stylos, des ciseaux, des mots, des tirets, des idées. Avec le nez, le palais, du bout des doigts, en rythmes et couleurs. Laissez-vous aller au plaisir d’écrire au travers de cinq ateliers d’écriture sur les sens.

Atelier pour ados et adultes Aniane

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aniane, Hérault Autres Lieu Aniane Adresse Ville Aniane lieuville Aniane Departement Hérault

Aniane Aniane Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aniane/

ATELIER D’ÉCRITURE Aniane 2022-05-19 was last modified: by ATELIER D’ÉCRITURE Aniane Aniane 19 mai 2022 Aniane Hérault

Aniane Hérault