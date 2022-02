Atelier d’écriture – Ados Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Atelier d’écriture – Ados Marmande, 23 avril 2022, Marmande. Atelier d’écriture – Ados Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande

2022-04-23 15:00:00 – 2022-04-23 17:00:00 Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République

Marmande Lot-et-Garonne EUR 0 0 Atelier d’écriture animé par Anne Colette Pouey à 15h.

– Nombre de places limité – De 13 à 15 ans – 12 personnes maximum.

– Sur Réservation. Atelier d’écriture animé par Anne Colette Pouey à 15h.

– Nombre de places limité – De 13 à 15 ans. +33 5 53 20 94 95 Atelier d’écriture animé par Anne Colette Pouey à 15h.

– Nombre de places limité – De 13 à 15 ans – 12 personnes maximum.

– Sur Réservation. Médiathèque Marmande

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Ville Marmande lieuville Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Atelier d’écriture – Ados Marmande 2022-04-23 was last modified: by Atelier d’écriture – Ados Marmande Marmande 23 avril 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne