Atelier d’écriture à l’AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Le malesherbois.

Atelier d’écriture à l’AMI

du dimanche 18 juillet au dimanche 8 août à Atelier-Musée de l’Imprimerie

Colette et Yannick (Bacro), artistes locaux et AMIs de l’AMI, reviennent pour un nouvel atelier, qui invite au plaisir des mots … Un laboratoire imaginatif et collectif pour inventer des histoires… Des livres sortent parfois les plus grands trésors… A vous de les trouver! 2h – A partir de 14 ans 8 participants maximum Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 17h30 sauf le lundi, et le samedi matin. Nombre de places limité, inscription recommandée sur la Billetterie en ligne. Informations covid : le matériel utilisé est désinfecté et destiné à l’usage unique des participants pendant la séance. Le port du masque est conseillé.

Voir http://a-mi.fr/

De l’imagination et de la fantaisie : écrivez vos plus belles histoires!

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T16:00:00;2021-08-08T14:00:00 2021-08-08T16:00:00