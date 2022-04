[ATELIER D’ÉCRITURE] À la recherche des mots qui viennent

[ATELIER D’ÉCRITURE] À la recherche des mots qui viennent, 5 juin 2022, . [ATELIER D’ÉCRITURE] À la recherche des mots qui viennent

2022-06-05 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-05 Dans le cadre intimiste de la Villa du Temps retrouvé, laissez-vous guider par votre plume dans une ambiance conviviale et bienveillante. À partir de propositions d’écriture ludiques, Anne Menant vous invite à un voyage dans l’univers proustien. Dans le cadre intimiste de la Villa du Temps retrouvé, laissez-vous guider par votre plume dans une ambiance conviviale et bienveillante. À partir de propositions d’écriture ludiques, Anne Menant vous invite à un voyage dans l’univers proustien. Dans le cadre intimiste de la Villa du Temps retrouvé, laissez-vous guider par votre plume dans une ambiance conviviale et bienveillante. À partir de propositions d’écriture ludiques, Anne Menant vous invite à un voyage dans l’univers proustien. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville