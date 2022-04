Atelier d’écriture à la Médiathèque, 23 avril 2022, .

Atelier d’écriture à la Médiathèque

2022-04-23 – 2022-04-23

Jean-François Sabourin, philosophe et écrivain, propose un apprentissage qui vise avant tout à écrire «comme on est » dans une démarche constructive et bienveillante, quel que soit le niveau de chacun, pour le plaisir de l’écrit avant tout.

*Pour adultes.

*Gratuit, sur réservation au 05.56.03.93.93

Médiathèque Andernos

