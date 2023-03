Atelier d’écriture à la médiathèque de Cahors Médiathèque du Grand Cahors Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot

Atelier d’écriture à la médiathèque de Cahors Médiathèque du Grand Cahors, 10 mars 2023, Cahors . Atelier d’écriture à la médiathèque de Cahors 185 Avenue Jean-Jaurès Médiathèque du Grand Cahors Cahors Lot Médiathèque du Grand Cahors 185 Avenue Jean-Jaurès

2023-03-10 14:00:00 – 2023-03-10 17:00:00

Médiathèque du Grand Cahors 185 Avenue Jean-Jaurès

Cahors

Lot Au fil des ateliers, les propositions variées permettent de découvrir d’autres mondes. Écrire c’est travailler les images et le sens, l’éclairage, explorer ce qui fait la chair et la poésie d’un texte. A chaque atelier, Maryse VAUGARNY tire une proposition de ses filets et nous explorons les procédés inventés par les écrivains. Atelier mensuel ouvert aux nouveaux participants toute l’année, proposé par Maryse VAUGARNY. ©MaryseVAUGARNY

Médiathèque du Grand Cahors 185 Avenue Jean-Jaurès Cahors

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Cahors Lot Médiathèque du Grand Cahors 185 Avenue Jean-Jaurès Ville Cahors Departement Lot Lieu Ville Médiathèque du Grand Cahors 185 Avenue Jean-Jaurès Cahors

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors /

Atelier d’écriture à la médiathèque de Cahors Médiathèque du Grand Cahors 2023-03-10 was last modified: by Atelier d’écriture à la médiathèque de Cahors Médiathèque du Grand Cahors Cahors 10 mars 2023 185 avenue Jean-Jaurès Médiathèque du Grand Cahors Cahors Lot Lot Médiathèque du Grand Cahors Cahors

Cahors Lot