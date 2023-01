ATELIER D’ÉCRITURE À LA MAISON JULIEN GRACQ Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

ATELIER D’ÉCRITURE À LA MAISON JULIEN GRACQ Mauges-sur-Loire, 21 janvier 2023, Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire. ATELIER D’ÉCRITURE À LA MAISON JULIEN GRACQ 1 Rue du Grenier à Sel Bibliothèque Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Bibliothèque 1 Rue du Grenier à Sel

2023-01-21 – 2023-01-21

Bibliothèque 1 Rue du Grenier à Sel

Mauges-sur-Loire

Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire 5 5 EUR Les résidents et résidentes de la Maison Julien Gracq mèneront un samedi par mois un atelier d’écriture, un temps inédit avec les auteurs et autrices de la Maison. Samedi 21 janvier de 10h à 12h

Atelier d’écriture animé par Alain Gnaedig, deux heures pour questionner les mots. Samedi 4 février de 10h à 12h

Atelier d’écriture animé par Laure Morali, deux heures inédite avec l’autrice. BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON Réservation obligatoire : contact@maisonjuliengracq.fr

Jauge : 10 personnes

Tarifs : 10 €, 5 € Atelier d’écriture un samedi par mois à la Maison Julien Gracq contact@maisonjuliengracq.fr +33 2 41 19 73 55 http://maisonjuliengracq.fr/ Bibliothèque 1 Rue du Grenier à Sel Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Maison Julien Gracq Adresse Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Bibliothèque 1 Rue du Grenier à Sel Ville Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire lieuville Bibliothèque 1 Rue du Grenier à Sel Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire-mauges-sur-loire/

ATELIER D’ÉCRITURE À LA MAISON JULIEN GRACQ Mauges-sur-Loire 2023-01-21 was last modified: by ATELIER D’ÉCRITURE À LA MAISON JULIEN GRACQ Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maison Julien Gracq 21 janvier 2023 1 Rue du Grenier à Sel Bibliothèque Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire maine-et-loire Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire, Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire