Atelier d’écriture à la librairie Calligrammes Sens, 10 septembre 2021, Sens. Atelier d’écriture à la librairie Calligrammes 2021-09-10 13:00:00 – 2021-09-10 14:00:00 Librairie Calligrammes 7 Rue Voltaire

Sens Yonne La librairie Calligrammes confie ses clés le temps du déjeuner à Corinne Mazuir pour une pause écriture créative !

Possibilité d'accueillir 6 personnes maximum. Inscription obligatoire auprès de la librairie.
librairie.calligrammes@orange.fr +33 3 86 64 05 17

