Atelier d’écriture à la Facon d’Ilann Vogt

Médiathèque L’arc-en-ciel, le samedi 18 septembre à 14:30

Dans le cadre de l’exposition de livres d’artistes « Métamorphose du livre », nous organisons une rencontre et un atelier avec Ilann Vogt, artiste, tisseur de livres, poète et plasticien. « Mon travail s’attache à la langue, au texte, à l’écriture, comme support d’une sculpture. Je tisse des textes imprimés, je découpe ligne de texte par ligne de texte chaque page du livre, de manière à former des ficelles de texte puis je les assemble par le tissage afin de leur donner corps. » _Cet atelier se déroulera en deux temps : un temps d’échange avec Ilann Vogt afin de découvrir ses œuvres ainsi que sa démarche artistique ; puis un temps de pratique, de découpe, de création et d’écriture._

inscription conseillée

Médiathèque L’arc-en-ciel 7 rue de Montauban, 35360 Landujan Landujan Le Bignon Ille-et-Vilaine



