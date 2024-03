ATELIER D’ÉCRITURE À LA CABANE DE SAINT-FIACRE La Cabane de Saint-Fiacre Le Turbot Juillé, samedi 18 mai 2024.

Découvrez la Cabane de Saint-FIacre et son jardin d’Éole lors d’un atelier d’écriture organisé par Sur le bout de la plume.

Céline Bourgouin Sur le bout de la plume vous propose un atelier d’écriture à la Cabane de Saint-Fiacre à Juillé. Une occasion dont vous pouvez vous emparer pour découvrir les lieux, imaginer, écrire et lire ! Participer à cet atelier est aussi la perspective d’un temps d’expression et de convivialité. Opportunité d’expression ouverte à tous et toutes, quel que soit votre expérience.

Tarif 22€ par personne, une boisson comprise. 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:00:00

fin : 2024-05-18 17:00:00

La Cabane de Saint-Fiacre Le Turbot 6 Voie Gallo-Romaine

Juillé 72170 Sarthe Pays de la Loire surleboutdelaplume@gmail.com

