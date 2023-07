Atelier d’écriture à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier d’écriture à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 9 septembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 10h30 à 11h30

Le samedi 04 novembre 2023

Le samedi 07 octobre 2023

Le samedi 09 septembre 2023

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Un samedi par mois, jouez avec les mots en compagnie des bibliothécaires, ambiance ludique et conviviale !

Un atelier destiné aux adultes et aux adolescents à partir de 16 ans.

Sur inscription auprès des bibliothécaires Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

