2022-12-17 – 2022-12-17 Atelier d’écriture au Frac Franche-Comté animé par les ateliers d’écriture Lune de Plume (Besançon). Les participants à cet atelier, accompagnés de Claire Eustache, professionnelle de l’écriture, sont invités à s’exprimer par écrit en s’inspirant des formes, des gestes, des mouvements, des sons qu’ils auront découverts dans l’exposition « Aller contre le vent, performances, actions et autres rituels » et à laisser libre cours à leur imagination. Atelier d’écriture

> samedi 29 oct 2022

> samedi 17 déc 2022

> samedi 4 mars 2023

> tarif : 5€

> renseignements et réservations :

reservations@frac-franche-comte.fr // 0381878740

> à partir de 11 ans

> atelier animé par les ateliers d’écriture Lune de Plume dernière mise à jour : 2022-10-27 par

