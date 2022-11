Atelier d’écriture, 26 novembre 2022, .

Atelier d’écriture



2022-11-26 – 2022-11-26

EUR Cette année, c’est autour de grands thèmes qui traversent la programmation, que nous avons organisé les ateliers d’écriture.

En ouverture de la saison, nous nous sommes arrêtés sur Re:INCARNATION. Pièce chorégraphique afro urbaine, révolution musicale dansée, tout en couleurs. PREMIER ATELIER D’ÉCRITURE. Et puis, nous avons rencontré Rosa Bonheur, femme singulière et libre, qui découvre les Pyrénées « … à cheval … Et en pantalon ! ». Un peu plus loin, Dorothy Parker, journaliste américaine, écrit, déploie son talent littéraire, résiste, s’engage. Fin mars, les Filles aux mains jaunes, ouvrières du début du XXe siècle, inventent avec courage l’étincelle de la liberté, le droit de vote et l’égalité des salaires. C’est avec toutes ces femmes que nous ferons le DEUXIÈME ATELIER D’ÉCRITURE. Enfin, nous avons traversé quatre spectacles où il est question de quête et d’enquête, d’enfants disparus, de scandale d’état ou de secrets de familles. Au cours de ce TROISIÈME ATELIER, nous écrirons à la recherche de… De qui ? De quoi ? Allez savoir… !

Chacun de ces ateliers aura sa construction particulière, mais tous s’appuieront sur les théories du GFEN (Groupement Français d’Éducation Nouvelle) dont les préceptes fondamentaux sont « Tous capables » et « C’est à plusieurs que l’on apprend tout seul ». Tous capables parce que les séries de contraintes qui structurent le déroulement de l’atelier sont autant de guides qui ne laissent jamais personne seul et désemparé devant sa feuille blanche. Parce qu’« Écrire » n’est pas une inspiration venue de nulle part mais se nourrit, comme tout acte de création, d’associations fortuites, d’aléatoire et de rationnel que les contraintes d’écriture font émerger. Cette écriture s’invente au sein du groupe, ce « plusieurs » qui devient ressource pour le « tout seul ».

Et comme nous sommes dans un théâtre, nous n’aurons jamais peur, car on sait bien que ce lieu protège et illumine les mots, les textes, ceux qui les disent… et ceux qui les écrivent.

