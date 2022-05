Atelier d’écriture, 19 mai 2022, .

Atelier d’écriture

2022-05-19 20:00:00 – 2022-05-19 20:00:00

Venez réveiller votre créativité et prendre un moment pour vous, à travers un atelier d’écriture dans l’ancien haras de Trévières. nCette pause créative vous permettra d’explorer le pouvoir des mots, de découvrir votre plume à travers des contraintes imposées par des exercices créatifs qui seront vos supports d’inspiration. Laissez parler vos émotions et vos pensées, venez raconter l’ordinaire et jouer avec les mots dans un cadre bienveillant. nL’atelier aura lieu côté jardin, dans le petit bâtiment tout à gauche.

dernière mise à jour : 2022-05-14 par