Atelier d’écriture #2 Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Plouescat

Atelier d’écriture #2 Plouescat, 19 mars 2022, Plouescat. Atelier d’écriture #2 Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat

2022-03-19 – 2022-03-19 Médiathèque 14 Place du Dauphin

Plouescat Finistère Pour ce deuxième atelier d’écriture, Emmanuelle Godec Prigent fait le lien avec l’exposition sur la biodiversité. Le thème de l’atelier ? L’animal ! Celui qui est en vous, celui qui est chez vous, celui que vous regardez, celui que vous rêvez… Tout public. Sur inscription laterlier.mediatheque@plouescat.fr +33 2 98 69 88 81 http://mediatheque.plouescat.fr/ Pour ce deuxième atelier d’écriture, Emmanuelle Godec Prigent fait le lien avec l’exposition sur la biodiversité. Le thème de l’atelier ? L’animal ! Celui qui est en vous, celui qui est chez vous, celui que vous regardez, celui que vous rêvez… Tout public. Sur inscription Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Médiathèque 14 Place du Dauphin Ville Plouescat lieuville Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat Departement Finistère

Plouescat Plouescat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/

Atelier d’écriture #2 Plouescat 2022-03-19 was last modified: by Atelier d’écriture #2 Plouescat Plouescat 19 mars 2022 finistère Plouescat

Plouescat Finistère