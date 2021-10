La baule 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Atelier d’écriture 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule, le mardi 26 octobre à 14:00

Atelier d'écriture: Pour jouer avec les mots, pour prendre plaisir à écrire de la poésie, L'auteur Bernard Peigné animera cet atelier destiné à tous les publics. Gratuit-Inscription obligatoire

2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T16:00:00

