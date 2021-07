Paris Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes Paris ATELIER D’ECRITURE 16/26 ans Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mardi 13 juillet 2021

de 15h à 17h

gratuit

L'ECRITURE DU FUTUR Participer à un atelier pour laisser libre cours à tes mots et à ton imagination Un moment convivial pour partager tes textes avec les autres participants. Fouille dans ta poche, pioche ton smartphone et hop, laisse le écrire pour toi ! Un atelier d'écriture où tu mèneras un combat avec le correcteur automatique, où le traducteur génèrera des poèmes étonnants, où les recherches google fabriqueront une histoire toutes seules… Deviens un écrivain du futur ! Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes 76 bis rue de Rennes Paris 75006

