Atelier “Découvrez les pollinisateurs” Sains-Richaumont, 18 juin 2022, Sains-Richaumont.

2022-06-18 – 2022-06-18

Sains-Richaumont 02120 Sains-Richaumont

Au-delà des abeilles, connaissez-vous les pollinisateurs ? Ils jouent des rôles majeurs dans la production des fruits, graines et légumes de nos plantes cultivées, mais aussi spontanées. Des indispensables ! Rempart contre le changement climatique, source de satisfaction de nos besoins vitaux… la biodiversité est unique et irremplaçable. Or, sa fragilisation est aujourd’hui attestée et alarmante. Venez découvrir comment chacun à son niveau peut agir pour favoriser sa préservation. Vous pourrez ainsi passer à l’action dans votre jardin, votre quartier, votre commune.

contact@cpie-hautsdefrance.fr +33 3 23 80 03 02 http://www.cpie-aisne.com/cpie/Content.aspx?ID=213993

OT du Pays de Thiérache

Sains-Richaumont

