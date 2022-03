Atelier – Découvrez les millésimes anciens – Cap au Sud Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble EUR La Confrérie Saint-Etienne possède une Œnothèque unique de vins de toute l’Alsace et de tous millésimes.

Nos Conseillers proposent de vous faire voyager dans cette collection au rythme des thèmes choisis. Pour cette fois-ci ? Ce sera Cap au Sud ! Des vins étonnants, des dégustations sans a priori et pleines d’échanges conviviaux. Sur réservation uniquement Dégustation commentée sur le thème Cap au Sud. +33 3 89 78 23 84 La Confrérie Saint-Etienne possède une Œnothèque unique de vins de toute l’Alsace et de tous millésimes.

