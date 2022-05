Atelier Découvrez les métiers du numérique ! Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier Découvrez les métiers du numérique ! Médiathèque Marguerite Duras, 19 mai 2022, Paris. Le jeudi 19 mai 2022

de 14h00 à 16h30

. gratuit Inscription auprès de la Mairie du 20e

Atelier emploi dans le cadre de la semaine de l’Emploi organisée par la Mairie du 20e. Atelier Découvrez les métiers du numérique ! Le secteur du numérique recrute avec de nombreux emplois à pourvoir. Venez découvrir les opportunités du secteur pour les femmes en recherche d’emploi ou en reconversion. Cet atelier vous permettra de découvrir les grandes familles de métiers du numérique, de trouver le métier qui vous correspond et de comprendre comment concrétiser votre parcours. Jeudi 19 mai – 14h30 – entrée libre dans la limite des places disponibles Social Builder Fondée en 2011, Social Builder est une association experte de l’accompagnement et de l’inclusion des femmes dans le numérique. ​ ​Notre mission : orienter, former et insérer des femmes aux métiers et aux compétences du numérique et créer des environnements inclusifs. ​ Notre communauté rassemble 70 000 professionnel.le.s activement engagé.e.s sur la mixité dans les métiers de la Tech. ​ Retrouvez les activités associées à l’Emploi à la médiathèque Marguerite Duras : Forum de l’Emploi Atelier De l’idée à la création d’activité Permanence Emploi Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://mairie20.paris.fr/

DR logo atelier social builder Duras

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Duras Adresse 115, rue de Bagnolet Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Duras Paris Departement Paris

Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Découvrez les métiers du numérique ! Médiathèque Marguerite Duras 2022-05-19 was last modified: by Atelier Découvrez les métiers du numérique ! Médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras 19 mai 2022 Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris

Paris Paris