ATELIER « DÉCOUVREZ ET INITIEZ VOUS À L’OUTIL GRATUIT CANVA » AVEC L’ESCALE ÉCO MACS, Escale éco Soustons, lundi 8 avril 2024.

ATELIER « DÉCOUVREZ ET INITIEZ VOUS À L’OUTIL GRATUIT CANVA » AVEC L’ESCALE ÉCO ATELIER « DÉCOUVREZ ET INITIEZ VOUS À L’OUTIL GRATUIT CANVA » AVEC L’ESCALE ÉCO Lundi 8 avril, 15h30 MACS, Escale éco Gratuit, Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T15:30:00+02:00 – 2024-04-08T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-08T15:30:00+02:00 – 2024-04-08T17:00:00+02:00

DONNEZ UNE TOUCHE GRAPHIQUE ET DESIGN À VOS PRÉSENTATIONS PERSONNELLES COMME PROFESSIONNELLES ET CAPTIVER VOTRE AUDITOIRE !

Atelier de 1h30 pour découvrir l’outil gratuit CANVA et développer vos outils de communication

MACS, Escale éco 14, avenue du Maréchal Leclerc 40140 soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cc-macs.org/entreprendre-travailler/rendez-vous-eco/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0558700696 »}]

#entreprendre #communication