Atelier « Découvre le monde des chauves-souris en t’amusant ! «

Atelier « Découvre le monde des chauves-souris en t’amusant ! « , 24 octobre 2022, . Atelier « Découvre le monde des chauves-souris en t’amusant ! »



2022-10-24 – 2022-10-24 EUR Atelier « Découvre le monde des chauves-souris en t’amusant ! »

Découvre la vie de ces animaux et leur importance au sein de notre environnement !

Dès 5 ans / Maximum 8 enfants par atelier – accompagnant obligatoire. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville