Atelier : Découvre la découpe laser Mourenx, 16 février 2022, Mourenx.

Atelier : Découvre la découpe laser CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-02-16 13:30:00 – 2022-02-16 15:00:00 CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Un puissant laser vient découper et graver les matériaux. Et si tu apprenais à t’initier, en famille, à l’utilisation de cette machine industrielle ? Elle ouvre un immense champ des possibles, pour donner libre cours à ton imagination et tes idées.

Un puissant laser vient découper et graver les matériaux. Et si tu apprenais à t’initier, en famille, à l’utilisation de cette machine industrielle ? Elle ouvre un immense champ des possibles, pour donner libre cours à ton imagination et tes idées.

+33 5 59 80 58 85

Un puissant laser vient découper et graver les matériaux. Et si tu apprenais à t’initier, en famille, à l’utilisation de cette machine industrielle ? Elle ouvre un immense champ des possibles, pour donner libre cours à ton imagination et tes idées.

Pixabay

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx

dernière mise à jour : 2022-01-14 par