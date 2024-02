Atelier découvertes « Fruits et Légumes » Sermersheim, mercredi 20 mars 2024.

Atelier découvertes « Fruits et Légumes » Sermersheim Bas-Rhin

Venez découvrir les saveurs du monde lors de notre atelier découverte gratuit au jardin pédagogique de Sermersheim !

Dans le cadre d’un projet passionnant visant à explorer les richesses sensorielles des fruits et légumes exotiques, Amalia et Emma, deux étudiantes en BTS ACSE au lycée agricole d’Obernai sont à l’initiative de ce projet s’intitulant PIC ( projet d’initiative et de Communication ), l’association des Jardins de Sermersheim s’associe à cette aventure gustative.

Cet atelier est spécialement conçu pour les enfants de 3 à 10 ans et leur permettra de goûter des fruits et légumes exotiques tout en s’amusant. Ils auront l’occasion de découvrir de nouvelles couleurs, textures et saveurs tout en apprenant d’où viennent ces aliments.

Les places sont limitées à 15 enfants, alors n’oubliez pas de vous inscrire rapidement pour réserver votre place. C’est une opportunité unique pour vos enfants de s’ouvrir à de nouvelles expériences culinaires et de s’amuser en plein air.

Nous avons hâte de vous accueillir pour cette matinée de découverte et de partage au jardin pédagogique de Sermersheim ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 09:30:00

fin : 2024-03-20 11:30:00

Route de Stootzheim

Sermersheim 67230 Bas-Rhin Grand Est lejardinpedagogiquesermersheim@gmail.com

L’événement Atelier découvertes « Fruits et Légumes » Sermersheim a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de tourisme du grand Ried