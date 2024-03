Atelier découvertes des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Fondation INFA Bordeaux Bordeaux, mercredi 20 mars 2024.

Atelier découvertes des métiers de l’hôtellerie et du tourisme L’Infa Bordeaux vous invite à découvrir les métiers de l’hôtellerie et du tourisme dans son centre de formation ! Mercredi 20 mars, 14h00 Fondation INFA Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:00:00+01:00

Atelier découvertes des métiers de l’hôtellerie et du tourisme

Le 20 mars de 14h00 à 17h00

19 rue du Commandant Cousteau – Bordeaux

L’Infa Bordeaux vous invite à découvrir les métiers de l’hôtellerie et du tourisme dans son centre de formation !

Au programme de cet après-midi :

un atelier sur “Comment réserver une chambre d’hôtel ?”

simulation de rendez-vous client – à la découverte du métier de réceptionniste

Rencontre exclusive avec nos stagiaires en formation “responsable d’établissement touristique” !

Le centre INFA de Bordeaux propose une filière tourisme avec la formation Titre professionnel Responsable d’Établissement Touristique (niveau 6) et la formation Titre professionnel Réceptionniste (niveau 4)

Fondation INFA Bordeaux 19 Rue du Commandant Cousteau, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDETidPStiCYxuUiBKNB8DSLuAhiYBYo3BvOnIVk32rL37g/viewform?usp=pp_url »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 40 21 »}, {« type »: « email », « value »: « pblondit@infa-formation.com »}]

atelier ateliers

Fondation INFA