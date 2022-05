Atelier découverte YOGA WARRIOR Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche Vous en rêviez, agaYoga l’a fait!

Je donnerai cours le 12 mai prochain à l’Autre Lieu, situé à l’Espace Réné Lebas à Cherbourg.

A quoi s’attendre?

Un cours découverte d’une heure trente de Yoga Warrior dans une ambiance conviviale et cosy.

Ce sera à “L’autre Bar”ou en plein air si le temps le permet.

Je t’invite à aller découvrir ce lieu sur le site de “L’autre lieu”:

www.lautre-lieu.fr

Hâte de t’y retrouver pour te faire découvrir cette discipline que je suis la seule à enseigner dans la région de Cherbourg.

Alors booke ton tapis maintenant, les places sont limitées.

Les réservations se font directement depuis mon site :

warriorbyagayoga.com

A bientôt sur ton tapis.

