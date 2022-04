ATELIER DÉCOUVERTE YOGA AUX ORPELLIERES Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

ATELIER DÉCOUVERTE YOGA AUX ORPELLIERES Sérignan, 18 septembre 2021, Sérignan. ATELIER DÉCOUVERTE YOGA AUX ORPELLIERES Sérignan

2021-09-18 18:00:00 – 2021-09-18 19:00:00

Sérignan Hérault Alice vous propose un atelier initiation yoga où vous apprendrez les différents postures du yoga et des techniques de respiration et de relaxation.

Accessible à tous, cet atelier peut même se pratiquer en famille. Billetterie auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. Alice vous propose un atelier initiation yoga où vous apprendrez les différents postures du yoga et des techniques de respiration et de relaxation.

Accessible à tous, cet atelier peut même se pratiquer en famille. Billetterie auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. Alice vous propose un atelier initiation yoga où vous apprendrez les différents postures du yoga et des techniques de respiration et de relaxation.

Accessible à tous, cet atelier peut même se pratiquer en famille. Billetterie auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. Sérignan

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse Ville Sérignan lieuville Sérignan Departement Hérault

Sérignan Sérignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serignan/

ATELIER DÉCOUVERTE YOGA AUX ORPELLIERES Sérignan 2021-09-18 was last modified: by ATELIER DÉCOUVERTE YOGA AUX ORPELLIERES Sérignan Sérignan 18 septembre 2021 Hérault Sérignan

Sérignan Hérault