Atelier découverte vannerie Studio Vlam Roquefort, dimanche 17 mars 2024.

Vous vous sentez une âme d’artiste et vous souhaitez en apprendre plus sur la vannerie ? Le Studio Vlam vous propose un atelier pour apprendre les rudiments de cet Art et durant lequel vous pourrez fabriquer de vos propres mains un pot sur un fond pré-percé ou un fond de panier.

Uniquement sur réservation. 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:30:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

Studio Vlam 6 Carrérot Perget

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

