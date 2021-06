Atelier Découverte Théâtre Cité internationale des arts, 24 juin 2021-24 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 24 juin 2021

de 21h à 23h

payant

Envie de découvrir le théâtre le temps d’une session de 2h en soirée dans le centre de Paris ? Ca tombe bien !

On vous propose une session découverte du théâtre pendant 2 heures pour ressentir le plaisir de jouer, de s’amuser et de lâcher prise !

Notre pédagogie s’appuie sur le respect et la valorisation de chacun. La convivialité est pour nous essentielle. L’autre doit être un partenaire et non un juge. Dans un climat de bienveillance, la progression se fait en douceur au travers d’exercices diversifiés. Vous n’aurez plus qu’une seule envie : recommencer !

Ce stage sera construit autour d’un travail de respiration et d’articulation, d’échauffements (vocaux et physiques), d’exercices pratiques et ludiques visant à travailler la concentration, l’expression des émotions et l’improvisation.

Ce stage s’adresse aux débutants à la recherche d’une première expérience théâtrale ou bien à des personnes désirant découvrir notre école et les professeurs avant de s’inscrire pour les cours de la rentrée de septembre 2021.

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville Paris 75004

7 : Pont Marie (143m) 1 : Saint-Paul (344m)



Contact :Acte 2 07 82 62 27 07 acte2cie@gmail.com https://www.coursacte2.com/les-stages/ https://www.facebook.com/coursacte2 acte2cie@gmail.com

Date complète :

Acte 2