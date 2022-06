Atelier découverte technique du bronze à la cire perdue Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: 24100

Atelier découverte technique du bronze à la cire perdue Bergerac, 10 août 2022, Bergerac. Atelier découverte technique du bronze à la cire perdue Chez Mme Martine Margontier 21 Rue Fernand Faure Bergerac

2022-08-10 – 2022-08-10 Chez Mme Martine Margontier 21 Rue Fernand Faure

Bergerac 24100 Découverte de la sculpture en bronze, technique du bronze à la cire perdue.

Atelier animé par des sculpteurs-fondeurs du Burkina Faso

Cette méthode consiste à confectionner avec de la cire d’abeille la figurine désirée. Quand l’objet est terminé, il est recouvert avec de l’argile qui, une fois séchée, est passée au feu. Sous l’effet de la chaleur, la cire s’écoule par un orifice percé dans l’argile. La cire est donc « perdue » d’où le nom donné à cette technique.

Annick Nepveu

