2023-03-23 – 2023-03-23 Vesoul

Haute-Saône Imaginez… Si vous pouviez avoir automatiquement un bon feeling dans une situation importante. Et le choisir vous même ! Et si vous pouviez vous déconnecter d’une sensation désagréable qui apparaît dans un autre contexte, pour la remplacer par une autre plus porteuse ! Vous aimeriez avoir une stratégie pour y arriver ? Eh bien figurez-vous que la PNL offre des méthodes puissantes pour le faire. Joël Mouzimann propose un atelier découverte sur les techniques d’ancrage, qui permettent de réaliser des changements à la fois rapides et efficaces sur vos ressentis et émotions. Amenez vos propres expériences : – Une activité que vous pratiquez, et que vous voulez réussir encore mieux – Une sensation qui vous dérange ou vous bloque dans un contexte, et que vous souhaitez dépasser – Une situation à venir avec un fort enjeu, que vous voulez vivre dans les meilleures conditions – etc. En vous amusant, vous allons explorer des façons d’y parvenir et expérimenter des solutions qui vont puiser dans vos propres ressources. Venez nombreux, passer un moment aussi utile que ressourçant sur ce thème ! joel.mouzimann@revosolutions.fr https://revosolutions.fr/ Vesoul

