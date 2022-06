Atelier découverte Sculpture sur pierre Fronsac Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Gironde

Atelier découverte Sculpture sur pierre Fronsac, 2 juillet 2022, Fronsac. Atelier découverte Sculpture sur pierre

17 lieu-dit Poinçonnet Fronsac Gironde OT du Fronsadais

2022-07-02 09:00:00 – 2022-07-02 17:00:00 Fronsac

Gironde Fronsac EUR 90 Initiation à la sculpture sur pierre – les formes simples d’une volume, première utilisation des outils Contenu de la formation: – Théorie: La mise en forme d’un dessin dans l’espace

– Pratique: Travail du volume Jauge limitée à 10 personnes à partir de 8 ans, avec aptitude manuelle de base

Formateur: Kevin Moliner, tailleur de pierre/sculpteur Initiation à la sculpture sur pierre – les formes simples d’une volume, première utilisation des outils Contenu de la formation: – Théorie: La mise en forme d’un dessin dans l’espace

– Pratique: Travail du volume Jauge limitée à 10 personnes à partir de 8 ans, avec aptitude manuelle de base

Formateur: Kevin Moliner, tailleur de pierre/sculpteur +33 6 51 85 04 05 Initiation à la sculpture sur pierre – les formes simples d’une volume, première utilisation des outils Contenu de la formation: – Théorie: La mise en forme d’un dessin dans l’espace

– Pratique: Travail du volume Jauge limitée à 10 personnes à partir de 8 ans, avec aptitude manuelle de base

Formateur: Kevin Moliner, tailleur de pierre/sculpteur De la Tête au Toit

Fronsac

dernière mise à jour : 2022-06-22 par OT du Fronsadais

Détails Catégories d’évènement: Fronsac, Gironde Other Lieu Fronsac Adresse 17 lieu-dit Poinçonnet Fronsac Gironde OT du Fronsadais Ville Fronsac lieuville Fronsac Departement Gironde

Fronsac Fronsac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronsac/

Atelier découverte Sculpture sur pierre Fronsac 2022-07-02 was last modified: by Atelier découverte Sculpture sur pierre Fronsac Fronsac 2 juillet 2022 17 lieu-dit Poinçonnet Fronsac Gironde OT du Fronsadais

Fronsac Gironde