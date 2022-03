Atelier Découverte Robotique ADEP de Roubaix, 14 avril 2022, Roubaix.

Atelier Découverte Robotique

du jeudi 14 avril au vendredi 15 avril à ADEP de Roubaix

Atelier Découverte Robotique —————————- ### 2 X 2h00 (9-14 ans) **L’ADEP organise un atelier découverte robotique les 14 et 15 avril de 10H00 à 12H00 (4H00 au total) au tarif est de 35€.** Durant cet atelier les enfants vont construire et programmer : – une chenille ; – une voiture ; – un robot livreur ; – et un lanceur d’avions en papier. Notre salle pouvant accueillir 10 enfants, une réservation est obligatoire avant le 11 avril via : [ecolealgora@adep-roubaix.fr](mailto:ecolealgora@adep-roubaix.fr) ou au 06.86.56.24.70 (Bruno Harlein) L’ADEP propose de mettre en place des ateliers ludiques et concrets permettant aux jeunes d’apprendre à programmer et faire bouger des robots qu’ils auront fabriqués de leur propre main. Cette initiative permet aux enfants de nos quartiers prioritaires d’accéder à ce type d’outils et de découvrir le monde numérique qui les entoure. De plus, au-delà de la programmation, l’enfant apprend à développer ses capacités, à avoir une pensée critique, à faire preuve decréativité et enfin, c’est un gain culturel considérable.

35€ sur inscription avant le 11 avril. 10 places disponible.

Atelier “Découverte Robotique 9-14 ans” en 2 séances de 2H00 le 14 et 15 Avril de 10H00 à 12H00 à l’ADEP 94 Rue Léon Marlot salle 21. Tarif de l’atelier 35€. Réservation obligatoire avant le 11 Avril.

ADEP de Roubaix 94 rue Léon Marlot, Roubaix Roubaix Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T12:00:00