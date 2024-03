ATELIER DÉCOUVERTE RHUM ET WHISKY Saint-Mathieu-de-Tréviers, vendredi 15 mars 2024.

ATELIER DÉCOUVERTE RHUM ET WHISKY Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Nous vous proposons une soirée exceptionnelle de découverte de l’univers des rhums et des whiskies.

Embarquez pour un voyage sensoriel qui vous emmènera aux 4 coins du Globe où ces spiritueux raffinés prennent vie.

Nous vous proposons une soirée exceptionnelle de découverte de l’univers des rhums et des whiskies.

Embarquez pour un voyage sensoriel qui vous emmènera aux 4 coins du Globe où ces spiritueux raffinés prennent vie.

Au programme

– Découverte du Rhum & du Whisky nos experts en spiritueux vous présenteront le b.a.-ba du Rhum & du Whisky (histoire, méthodes de fabrication, styles et régions, et bien plus encore…).

– Dégustation guidée vous aurez l’occasion de déguster 5 rhums et 5 whiskies aux origines et profils aromatiques variés, accompagnés des conseils et commentaires de nos experts.

– Restauration pour accompagner cette expérience, nous vous proposerons un assortiment de charcuteries et de fromages artisanaux afin de vous restaurer.

La soirée proposera 2 sessions pour chaque atelier (Rhum et/ou Whisky) afin de vous permettre de participer selon vos envies à l’un ou à l’autre des ateliers ou au 2 !

La participation à cette soirée s’effectue uniquement sur réservation avant le mercredi 13 mars.

Le tarif est de 30 € par participant.

Pour réserver, veuillez nous contacter par téléphone au 04 67 55 81 22 ou passer en Boutique.

Ne manquez pas cette opportunité de goûter à certains des meilleurs rhums et whiskies du monde tout en partageant des moments inoubliables avec d’autres amateurs. Venez entre amis, en couple, ou en solo, et préparez-vous à une soirée de dégustation unique et conviviale.

Réservez dès maintenant (nombre de places limité) et rejoignez-nous pour une soirée inoubliable de délices gustatifs ! 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15 22:00:00

140 avenue des Coteaux de Montferrand

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie

L’événement ATELIER DÉCOUVERTE RHUM ET WHISKY Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2024-02-28 par OT DU GRAND PIC ST LOUP