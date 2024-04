Atelier découverte & partage Kéfir de fruits 93 rue Léo Lagrange 59830 bachy Bachy, samedi 13 avril 2024.

Atelier découverte & partage Kéfir de fruits Venez réaliser votre Kéfir de fruits maison dans le partage, le respect et la bonne humeur ! Samedi 13 avril, 15h00 93 rue Léo Lagrange 59830 bachy Atelier limité à 10 personnes. Participation : 5 € / personne (paiement sur place)

Début : 2024-04-13T15:00:00+02:00 – 2024-04-13T16:30:00+02:00

Venez réaliser votre Kéfir de fruits maison dans le partage, le respect et la bonne humeur !

Nous échangerons sur la boisson, les ingrédients, les ustensiles, les recettes et aromatisations…

Vous préparerez et repartirez avec les 2 phases de la préparation appelées 1ère et 2eme fermentation pour le finaliser chez vous !

En prime : petite dégustation de Kéfir !

Ustensiles obligatoires à ramener : un bocal type le parfait avec caoutchouc et une bouteille ronde à ouverture mécanique style bière ou limonade: Contenances 75 cl ou 1 L. Un entonnoir et un chinois seront les bienvenus également !

